西螺大橋元旦健走升旗大合照，國歌由歌手朱海君（白衣者）領唱。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善與民眾共勉存善念，「有善念就會有善心、善行」，為別人服務、奉獻的心境很棒，站在利他的立場，使世界更美好。（周麗蘭攝）

8公尺長、6公尺寬的大國旗十分壯觀。（周麗蘭攝）

西螺鎮福興宮太平媽祖的神轎以高架的方式在西螺大橋頭矗立，方便民眾鑽轎底，縣長張麗善合十祈禱。（周麗蘭攝）

雲林縣政府在西螺大橋舉行元旦健走、升旗典禮，吸引千餘名民眾頂著寒風參加，縣長張麗善表示，看到國旗緩緩升起、一同唱國歌，內心很感動，希望透過升旗典禮讓民眾感受國家的重要，喚起大家對國家的認同與尊重。

西螺大橋健走活動今天一早6點舉行，前3000名民眾可領取小國旗、國旗口罩、國旗貼紙，全程走完西螺大橋並蓋滿「雲、林、上、場」4個章，可兌換肉品市場提供精美禮品、大橋健走紀念毛巾、西螺鎮農會提供的米食三寶，吸引不少民眾早起看日出、健身。

縣長張麗善從虎尾鎮公所的升旗典禮結束後，早上8點趕到西螺大橋再升旗一次，縣府一級主管全員出席，縣議員陳俊龍、李明哲、廖偉晴也到場參加。

在西螺國中樂隊辦演奏國歌及國旗歌、歌手朱海君領唱下，民眾肅立唱國歌，隨後一面8公尺長、6公尺寬的大國旗在西螺大橋旁升起。

縣長張麗善表示，這幾年在雲林縣政府團隊積極努力下，能見度和知名度提升，跳脫傳統農業縣的框架，積極透過智慧科技加值升級讓雲林縣各項設施追趕六都，除了基本的道路平整、排水系統順暢、降低交通事故等作為，縣府也接軌國際追隨聯合國永續發展目標，成立極端氣候辦公室。

張麗善說，因應極端氣候下的農業變化與永續發展都在逐步規劃中，像是農業權、淨零排放雲林縣也都要盡一份心力，讓鄉親收益更多更是縣府的努力方向，在有思維能力的團隊努力之下可以開拓新局，未來還有很多事情要做，遠景會逐步實現。

她與民眾共勉存善念，「有善念就會有善心、善行」，為別人服務、奉獻的心境很棒，站在利他的立場，使世界更美好，社會更繁榮祥和。

張麗善也表示，透過升旗典禮讓民眾感到國家的重要，覆巢之下無完卵，希望台灣和所有國家友善，分享彼此經驗、友善交流。