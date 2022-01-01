2021最後一天國際油價周五（31日）挫跌2.3%，收在75.21美元，為過去8個交易日以來首次下跌，儘管遭受Delta、Omicron大魔王病毒夾擊，但原油多頭仍迎來超猛牛市，2021年累計上漲近55%，創下2009年以來最大漲幅。值得注意的是，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預定 下周二（4日）舉行會議，討論2 月起是否每日繼續增產40 萬桶原油，市場推測OPEC +將堅持增產步調。

美國WTI原油期貨周五下跌1.78 美元（或2.3%），收每桶 75.21美元，2021年累計上漲逾55%，創12年來的最大年度漲幅；布蘭特原油期油收跌1.54美元（或1.94%），收每桶 77.78 美元，全年漲幅約54.29%。

儘管Omicron變種病毒傳播速度相當快，但因多數感染者重病死亡風險不如Delta嚴重，因此對原油潛在需求的衝擊相對較小。

CommSec首席經濟學家Craig James表示，2021年全球遭遇Delta、Omicron等變種病毒攻擊，加上各國祭出鎖國封城等防疫限制措施，但石油需求依舊相當穩健，主要歸功於於油市供需限制與各國政府祭出財政刺激措施。

OPEC+預定 1 月 4 日舉行會議，討論2 月起是否每日繼續增產40萬桶原油，或將

Omicron 病毒傳播狀況納入考量，重新調整2月生產計畫，不過市場推估OPEC + 將按原先增產步調進行。