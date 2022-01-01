台東縣政府舉辦今天早上舉辦元旦升旗典禮。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦今天早上舉辦元旦升旗典禮，小朋友熱場賣力演出。（莊哲權攝）

台東縣政府2022年元旦升旗典禮今天上午在縣立體育館外廣場舉行，豐榮國小合唱團領唱創意國歌，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華及民進黨立委劉櫂豪同框，與各界代表熱血迎接新1年的到來。

台東縣政府今天上午8時舉辦元旦升旗典禮，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委劉櫂豪、台東市長張國洲及縣府、市府、議會團隊、駐防台東國軍、憲兵、國民黨台東縣黨部及各級學校代表數百人，主辦單位還贈送國旗、國旗圍巾，現場朝氣蓬勃。

饒慶鈴說，新的一年台東縣府有新政策、新福利，今年開始生育第一胎補助3萬元、第2胎補助3萬6000元為全國最高，鼓勵大家在台東多生小孩，敬老眼鏡從65歲改為60歲，女性乳房檢查從45歲降為40歲，希望大家在台東活得更開心、健康、快樂。

劉櫂豪致詞表示，過去1年受疫情影響、生活不便，過去1年台灣雖然經歷許多波折及挑戰，但是非常感謝站在第1線辛苦的防疫人員、政府、民間努力下，讓台灣在疫情的衝擊下，仍可過正常的生活，期許大家新的一年新平安順利。

議長吳秀華及市長張國洲不約而同提到，大家一起揮別不安的2021年，迎接2022年，未來一定會更好。