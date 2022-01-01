《北京青年報》報導，中共解放軍海軍陸戰隊調整擴編後的首任司令員孔軍，日前已調任大陸東部戰區陸軍司令員，軍銜也晉升為中將。本週四（12月30日）福建全省各界人士新年茶話會在福州舉行，孔軍以「東部戰區陸軍司令員」的身份參加了活動。

公開資料顯示，2017年5月，孔軍成為解放軍海軍陸戰隊首任司令員。當時同時亮相的海軍陸戰隊的政委是袁華智。袁華智之後履新東部戰區空軍政委，2019年4月重返海軍，履新海軍副政委。

擔任海軍陸戰隊司令員期間，孔軍曾參加過慶祝中國人民解放軍建軍90週年閱兵。2017年7月30日上午，慶祝中國人民解放軍建軍90週年閱兵在朱日和聯合訓練基地隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊併發表重要講話。

當時，34個地面方隊和空中梯隊，組成海上作戰群等9個作戰群，按作戰編組依次通過檢閱台。其中，海上作戰群包括海軍陸戰隊方隊、海軍導彈第1方隊、海軍導彈第2方隊。當時，孔軍在介紹中透露：「作為海軍陸戰隊首任司令員，我深感責任重大、使命榮光。」

★海軍陸戰隊擴編成軍 何為海軍陸戰隊？

資料顯示，中國大陸海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防禦作戰及特種機動作戰等。

軍事評論員宋忠平表示，海軍陸戰隊顧名思義，主要是遂行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因為其擔負任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊其實在各個國家都是特種兵的角色。陸戰隊的戰鬥員訓練要求水平相對陸軍等其他軍兵種更高、更全面，對裝備的熟悉程度要比陸軍高得多。除了人員素質，陸戰隊配備的武器裝備也更為複雜。

報導稱，經過幾年調整，解放軍海軍陸戰隊已實現擴編並得到官方證實。

2016年軍改期間，黨中央和中央軍委決定，海軍陸戰隊調整擴編成為一支海陸空一體、攻防兼備的兩棲作戰力量。2019年4月，海軍成立70週年之際，央視發佈視頻披露稱，兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，海軍陸戰隊擴編成軍。

宋忠平解讀認為，陸戰隊擴編原因是中國所面臨或傳統或非傳統方面的威脅在不斷增多。目前，解放軍面臨的維護國家統一、維護海洋國土權益的任務絲毫未減輕；同時因為經濟全球化的發展，維護航路安全和海外僑胞利益的需求也在增加。

★東部戰區陸軍機關駐地福州

海軍陸戰隊司令員調任東部戰區陸軍司令員，字面上來看屬於跨軍種調任。但從遂行任務角度來講，兩個職務契合度頗高。

雖然海軍陸戰隊從建制上隸屬於海軍，但是其兩棲作戰屬性決定了陸戰隊官兵對於陸戰、海戰都必須精研。此外，從孔軍本人的履歷來看，其曾長期在解放軍陸軍系統內任職，曾擔任原南京軍區某裝甲旅旅長、原第12集團軍副參謀長、參謀長等職。

報導稱，孔軍以海軍陸戰隊司令員參加閱兵時曾表態稱：「站在改革強軍新的歷史起點上，全體陸戰隊員必將用『背水攻堅，勇往直前』的精神風貌，把部隊建好建強，做召之即來、來之能戰、戰之必勝的海軍陸戰尖刀。」

★孔軍轉崗至東部戰區陸軍 仍未離開「水」

東部戰區是中國人民解放軍五個戰區之一，領導和指揮華東地區除山東省外的江蘇省、上海市、浙江省、安徽省、江西省、福建省等6個省級行政區的武裝力量，戰區機關駐南京市。其中，江蘇、上海、浙江、福建四個省份是我國沿海省份。

根據權威媒體披露，東部戰區機關駐南京市，而東部戰區陸軍機關駐地為福建省福州市。

此次孔軍以新職亮相，陸媒還注意到一個細節。2017年履新海軍陸戰隊司令員時，公開報導稱孔軍的軍銜為少將。而今，在福建省新年茶話會活動畫面中可以看出，孔軍佩戴中將肩章出席。