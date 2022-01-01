H型鋼及鋼筋大廠東和鋼鐵(2006)開出2022年1月H型鋼平盤，維持高檔。東和鋼鐵去年(2021年)前三季營運創新高，去年第四季營運挑戰新高，2021年將創營運新猷。今(2022年)年隨著訂單能見度明朗以及減資效應，每股獲利可望更上一層樓。

受惠進入農曆年前施工旺季，東和鋼鐵2021年11月營收52.48億元，年增31.77%，僅次於10月的52.95億元；2021年第四季營收及獲利可望再拚新高，2021年全年營運也確定將創新高。

東和鋼鐵去年前11月營收525.4億元，同步攀高，年增率達38.29%。2021年第三季每股淨利1.3元持穩高檔，前三季營收419.96億元，年增39.55%；營業利益52.36億元，年增88.62%；稅後淨利43.84億元，年增約1.2倍，EPS 4.06元。

展望今年，東和鋼鐵董事長侯傑騰於先前法說會表示，鋼筋、鋼構在手訂單能見度分別達今年10月及年底，看好2022年鋼筋、H型鋼等建築用鋼需求前景看佳，公司也會穩住獲利表現。

東和鋼鐵2021年持續受惠鋼筋、型鋼及鋼構出貨增加，加上鋼價大幅走揚，營收、獲利可望同步創高。

法人預估，東和鋼鐵今年營收、獲利可望持續比去年穩定成長，加上公司完成減資33%，2022年EPS可望持續明顯增長。該公司配息率預估維持7~8成，具備高現金殖利率潛力。