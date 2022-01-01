由於第4季為傳統旺季，新普(6121)旗下小金雞AES-KY(6781)2021年合併營收有望逾110億元，全年獲利可望創下歷年新高，業績高成長也成為AES-KY股價推手，累計自2021年3月22日以每股168元上市掛牌至同年12月30日以每股1825元作收，漲幅高達9.86倍，高居上市股之冠。

AES-KY原為新普科(6121)旗下非IT鋰電池部分，新普科挾長期耕耘IT鋰電池技術優勢，8年前開始跨入電動兩輪車等非IT領域，並於2019年切入大型資料庫中心工業儲能市場，隨著電動兩輪車及BBU布局效益顯現，新普科於2020年成立AES-KY，專注輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組等高功率鋰電池模組研發製造，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望2年後能有成果。

受惠於輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域出貨持續放量，AES-KY 2021年前3季歸屬母公司稅後盈餘18.23億元，年增2.8倍，獲利已超越2020年全年，每股盈餘為23.06元，累計前11月合併營收為104.87億元，年增79.48%。

AES-KY表示，目前訂單及生產狀況良好，唯必須克服貨運問題，公司以持續擴增新客戶、市場佔有率為目標，2022年在電動兩輪車及儲能系統電池市場持續成長下，營運可望優於今年。