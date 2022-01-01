2021年台股大漲3486點，網通股儘管多有表現，但漲幅不若大盤精彩，主要關鍵還是受限於缺料，展望2022年，缺料問題有機會在上半年舒緩，後續在遞延訂單、升級商機點火下，網通股仍大有可為。

2021年在疫情加速數位轉型、加上網路升級潮下，網通廠訂單滿檔，但無奈零組件大缺，網通主晶片供給嚴峻，交貨週期上看逾52周、甚至更長，也使得網通產業陷入巧婦難為無米之炊，也使得2021年台股大漲3486點之際，網通股仍呈現個股表現的格局，除部分挾低軌衛星題材個股有較明顯漲勢外，整體網通族群漲幅不若大盤精彩。

IDC針對全球物聯網市場提出看法，並對未來5年市場的發展趨勢進行了預測，IDC預測，2021年全球物聯網支出將達到7542.8億美元，並有望在2025年達到1.2兆美元，5年複合增長率(CAGR)為11.4%。其中，大陸市場規模將在2025年超過3000億美元，全球占比約26.1%。

就物聯網相關受惠產業來說，網通股首當其衝，物聯網快速發展，傳輸扮演重要基礎，受惠於5G、NB基礎設施的建成，車聯網、智慧電表、智慧家居和可穿戴終端增長迅速，帶動模組/感測器增長迅速。AIOT融合趨勢下，物聯網大資料分析日益增多，帶動對伺服器和存儲等基礎設施的需求快速增長。

物聯網、5G、WiFi等環環相扣，在傳出升級需求帶動下，2022年網通股持續看好，目前預估缺料有機會在上半年前獲得舒緩，屆時除升級潮外，今年所遞延的訂單也將浮現，網通個股包括智邦(2345)、正文(4906)、中磊(5388)、智易(3596)、合勤控(3704)、啟碁(6285)等均有發揮空間。