大陸《江蘇衛視》跨年演唱會中，讓擁有「永遠的軍中情人」封號的鄧麗君重現舞台，並和歌手周深深情合唱《小城故事》等經典歌曲，高超的投影技術，讓鄧麗君宛如真人般現身舞台，讓不少老歌迷感動不已，直言：「彌補了當年無法親眼看見他的遺憾」。

大陸男歌手周深登上《江蘇衛視》跨年演唱會獻唱，沒想到出現意想不到的嘉賓，就是有著「永遠軍中情人」封號的鄧麗君，以虛擬投影方式重返舞台，只見她身穿一襲深藍旗袍，與周深合唱《小城故事》等多首經典歌曲，在鄧麗君與生俱來的天籟美聲引領下，所有人聽的如癡如醉，彷彿走入時光隧道，再度回憶起當年她在舞台上無人能及的魅力。

周深與鄧麗君在舞台上跨時空對唱。（微博）

而鄧麗君在演唱粵語歌曲《漫步人生路》時，還換上一襲紅色禮服，襯托出她典雅高貴的氣質，此外，栩栩如生的投影技術，讓人彷彿回到時光隧道看到鄧麗君現場表演，不禁大讚：「永遠的鄧麗君回來了」，甚至讓從未見過她本人的粉絲彌補些許遺憾，直呼：「就算只是投影，也算是圓了過去的一個夢想」。

對此，有大陸網紅表示：「音樂很神奇，不同时代的兩個人，卻因為音樂有了交流，音樂没有國界，同樣的，音樂没有時間鴻溝，謝謝周深，讓我看到了一場跨時代的對唱」、「這個現場令我感動的地方在於完美復刻鄧麗君的聲音形象」。