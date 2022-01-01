上月30日，台中發生啃老女碩士向老爸要錢不成，與男友聯手殺害父親棄屍的令人髮指兇殺慘案。但不只在台灣，啃老族與家人鬧出兇案，早已成為嚴重的問題。馬來西亞一名29歲男子，日前也因要求父親替他買漢堡回家，甚至揚言如果太慢就會放火燒屋，老父一怒下報警，最後兒子遭法院判拘禁5個月，引起當地民眾大呼爽快。

根據馬來西亞當地媒體報導，其期失業住在家裡的馬來西亞29歲男子穆罕默德，在去年12月27日晚上，看到父親外出購物，於是打電話給父親表示，立刻替他買漢堡回家，如果延誤就會立刻放火燒房子。

父親聽到兒子恐嚇後大驚，立刻向警方報案，警方立刻趕抵穆罕默德家中，並依照恐嚇罪嫌將穆罕默德逮捕。

馬來西亞法院速審速決，在上月29日裁定穆罕默德恐嚇罪名成立，判處他監禁5個月，並諭令他即日開始服刑。

法官當庭怒斥穆罕默德，「你理應照顧和尊重父親，卻在此案中威脅自己的親生父親，惡劣行為實在讓人髮指」，因此要求適當懲罰。

這項判決出爐，讓馬來西亞當地不少網友紛紛大讚，紛紛在法院及媒體上留言，對法官的這項判決「大快人心」。也有網友留言指出，「我沒看錯吧？29歲了還在當爸寶？」、「想吃漢堡不能自己出去買嗎？」、「簡直就是垃圾，趕出家門算了」。