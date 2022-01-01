新竹市政府在2022年元旦舉辦升旗典禮，市長林智堅率市府團隊出席升旗，並提及將成立大新竹合併升格專案辦公室，結合民間社團及各界的力量持續推動，邀請專家學者就交通、教育、環境及醫療等議題討論，盼不分朝野及早修法促成大新竹合併升格，創造宜居、創新、永續的新竹。

林智堅表示，他上任7年來完成許多不可能任務，包括公道3、兒童醫院、竹科X等，未來將持續推動大新竹，宣布將在新竹市政府成立大新竹合併升格專案辦公室，邀情民間專家學者，就大新竹合併各項議題來討論。

「只有新竹市好，大新竹不會好。」林智堅強調，因大新竹是共同生活圈，面臨許多共同的挑戰，像是喝好水、都市景觀規畫、交通的挑戰，這些都因縣市分治，無法獲得有效的解決。大新竹合併升格專案辦公室將就民眾在意的交通、環境、教育以及醫療等議題討論，林智堅表示，將討論如何藉由大新竹合併升格解決交通問題、整合教育資源提前部屬、整體規畫大新竹醫療院所，並且升級，讓縣市民在健康上有更好的照顧。

林智堅表示自己倡議大新竹合併升格得到6成新竹縣市鄉親支持，雖然過程中有紛擾，就像困難的建設一樣，大家都有不同意見，但只要對的事情就該做，可以快就不該慢，他在2022持續推動大新竹合併升格修法，期待在新竹縣市民眾期待下，基於國家產業發展、區域治理更有效率，大家不分朝野，及早透過修法來促成大新竹合併升格。