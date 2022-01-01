展望2022年，台中市長盧秀燕說，市府以「富市台中、新好生活」為施政目標」，台中要進步，繼續攜手勇敢前進。（盧金足攝）

台中市2022年元旦升旗典禮1日在市府前廣場舉行，藍天白雲好天氣，台中市長盧秀燕為2022按讚。（盧金足攝）

東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯，今日在台中市2022年元旦升旗典禮領唱國歌成亮點。（盧金足攝）

台中市2022年元旦升旗典禮1日在市府前廣場舉行，邀請東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯（右），以及中職年度總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助領唱國歌。（盧金足攝）

楊勇緯、林威助領唱國歌 盧秀燕：宜居台中幸福升級

台中市2022年元旦升旗典禮1日在市府前廣場舉行，邀請東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯，以及中職年度總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助領唱國歌，並邀請同為台中人的中信兄弟投手吳哲源及陳柏豪共同擔任升旗手，共享榮耀。市長盧秀燕率市府團隊與市民朋友齊唱國歌，展望2022年以「富市台中、新好生活」為施政目標，宜居台中、幸福升級。

去年元旦升旗典禮因應疫情，以線上方式舉行，今年疫情漸緩恢復開放民眾參加，一早就湧進大批民眾手持國旗來升旗。

今年元旦升旗典禮迎旗由台中女中儀隊擔任，並帶來精彩的操槍表演為典禮揭開序幕；盧秀燕率市府團隊行舉手禮，揮國旗向市民祝福新年快樂、福虎生豐，現場氣氛歡騰。

盧秀燕表示，昨天晚上告別了疫情嚴重、充滿困難挑戰的2021年，但這一年，我們沒有害怕、沒有退怯、沒有浪費，反而展現勇氣，化危機為轉機。

新年開始，她向市民報告建設成績單，包括市府開通大台中第一條捷運綠線；iBike站將3倍增，城市體育大放異采，台中子弟楊勇緯拿下奧運銀牌，職棒城市隊中信兄弟隊拿下11年來第1個總冠軍；大力投資教育，全市外籍教師人數由六都最後一名，躍升為六都第一名。

盧秀燕說，市府推動公托公幼親子館倍增計畫，公托由5座增加為18座，公幼由全市90班增加為252班，親子館由4座增加為12座；市府一邊防疫也一邊拚經濟，根據中央評比，去年台中有八項經濟指標，拿下六都第一。

台中購物節發票登錄金額高達291億元六都第一；市府改善空汙比率32.5％，也是六都第一；超前部署強力防疫，首創疫苗快打站，到昨天為止，市民打過第一劑疫苗的超過8成3，第二劑超過7成，比全國平均率還高，元旦也在現場等台中多個定點，持續為市民提供疫苗接種服務。

展望2022年，盧秀燕說，市府以「富市台中、新好生活」為施政目標，台中要進步，繼續攜手勇敢前進，兩天前獲市議會支持，通過市府今年度的預算2310億元，市府會有效妥善使用預算，在教育文化、環保生態、社會弱勢、經濟觀光、交通運輸、治安公安、建設水利、財政紀律、人事政風及便民服務等各面向，全力全方位施政，繼續打造幸福宜居的國際化城市。

民政局長吳世瑋指出，感謝市民朋友在過去疫情肆虐的期間，配合政府各項防疫政策、嚴守防疫規範，讓大家逐漸恢復正常生活；而台中新冠疫苗第二劑接種率已破7成，為持續提升防疫量能，配合元旦升旗典禮，今日上午8時至10時在市府惠中樓1樓更特別加碼開場接種莫德納疫苗，持續守護市民的健康，歡迎市民踴躍前往接種。