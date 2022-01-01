金門金湖鎮柏村國小路口今早發生砂石車先擦撞1輛自小客車，再與另輛公車對撞，造成公車上11人全部送醫的意外事故，還好傷勢都不太嚴重，金門醫院啟動大量傷患救援機制，肇事原因由警方調查處理中。

金門砂石車猛撞公車11人輕重傷 縣府啟動大量救援機制

警方初步調查，今天上午9時4分許，1輛滿載砂石由莊姓司機駕駛的砂石聯結車自料羅新村沿四維路往環島東路方向行駛，駛至柏村國小與柏村路口時，與張姓民眾駕駛由新塘村沿柏村路方向行駛的自小客車發生擦撞，自小客撞擊後衝落路邊溝渠，聯結車則再與在對向車道停等，由梁姓司機駕駛的公車發生碰撞，車體都受到嚴重毀損外，公車上包含司機共11人均送醫診治。

警方初步檢驗3方駕駛酒測值皆為0，有關肇事責任，警方目前尚在查證中。

現場發現另有1輛白色自小客車衝落一旁的大排水溝。(圖/民眾提供)

現場發現另有1輛白色自小客車衝落一旁的大排水溝。(圖/民眾提供)

金湖分局提醒，車輛行經交岔路口時，應減速慢行，並注意路權優先順序，如少車道車應讓多車道車先行、轉彎車應讓直行車先行，左方應讓右方車先行，以確保他人及自身安全。