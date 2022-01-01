已逮3人到案，並查扣涉案刀械，持續追捕其他涉案犯嫌。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區中清路某連鎖咖啡店外，12月31日晚間9時多發生鬥毆事件。目擊民眾用手機拍攝鬥毆過程，上傳臉書社群，一方人馬手持長刀朝被害人身上猛砍，另一方則有人拿起國旗反擊，台中市警第五分局獲報，立即啟動快打部隊18人到場，當警方到場時，鬥毆打架人士均鳥獸散，目前警方已掌握涉案8人身分，已逮3人到案，並查扣涉案刀械，持續追捕其他涉案犯嫌。

警方初步了解，雙方疑似有債務糾紛，所引發鬥毆事件，追查涉案身分，甲方包括，39歲翁男、23歲林男、27歲吳男等3人，乙方包括，40歲王男、43歲林男、30歲吳男、23歲梁女、42歲蔡男等5人，當天甲方林男與乙方王男相約協商債務糾紛，一言不合，雙方上演全武行。

警方指出，雙方於協商過程中持械鬥毆，甲方的翁男持刀砍傷乙方的王姓男子及林姓男子等2名傷者，分別至台中榮總及澄清醫院中港院區就醫。目前警方查緝甲方等3人到案，警方持續釐清其他涉案犯嫌身分並查緝中，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪報請台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，警方仍全力執行「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞。