昨(12/31)跨年夜，全台每處的壓軸嘉賓的表演都引發討論，其中「亞洲舞王」羅志祥（小豬）2020年被周揚青毀滅性分手後，事業跌落谷底，還被大陸節目封殺，昨他選擇回到花蓮參與跨年演唱會，起初網友並不看好，但看了他30分鐘無停歇的表演後紛紛改觀，不少網友在PTT發文說：「鞠躬誠意真的給過」、「2022跨年最強藝人」。

42歲羅志祥先前與大陸網紅周揚青交往9年，2020年初便傳出兩人分手，周揚青還曬出千字文爆出羅志祥私生活混亂，與不少女性過從甚密，還點名化妝師和旗下藝人，甚至還玩起「多人運動」，周揚青忍無可忍選擇分手，而此文一出也讓羅志祥因私德問題在大陸工作計畫全面中斷，改行做起Youtuber卻被爆出過去5年賺30億，但當Youtuber兩周來廣告收益僅約台幣2萬元，收入慘跌兩千多倍。

PTT網友回應羅志祥表演。（圖／翻攝自PTT）

昨跨年夜，花蓮邀來羅志祥擔任壓軸嘉賓，上台前他發文說近兩年沒表演，心情激動了好幾天沒睡好，更曬出馬桶照片說：「2021要結束了，希望大家把所有難過、悲傷、不開心的還有疫情全部沖掉，大家一起迎接新的一年，2022祝願大家一切都好健康平安，新年快樂」，盼以此揮別過去的低潮和負面消息。

大陸微博網友反應兩極。（圖／翻攝自微博）

昨羅志祥登台表演後，立刻引來PTT網友熱烈討論，有人問：「2022跨年最強藝人大家認為是誰？」網友多半回答是羅志祥，紛紛表示：「其實他就愛玩而已，又沒結婚」、「我本來反串 後來覺得真的被帥到」、「真的不錯，希望每年都能回台灣表演啦」、「結束的鞠躬，必須給祥祥一個respect！」、「老實說很猛...全都快歌」，而影片傳回大陸微博，網友則評論兩極，回應：「舞台能力的確是一流，羅志祥可惜了」、「大陸肯定回不來了在台灣還是能做個二咖」、「歡迎回歸，繼續炸！」、「台灣人都沒是非觀？」。