桃園市長鄭文燦出席元旦健走。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦出席在桃園市楊梅區舉辦的元旦升旗健走，他說，雖然是任期最後1年，但他還是1天當3天用，而且想做的事情還有很多，會好好把握時間，完成市民期待。

感謝醫護團隊、防疫人員，以及市民，過去的1年在第一線，守住桃園、守護台灣。他說，通過疫情的考驗，城市的韌性大幅提高，慢慢回到正常的生活。面對新的疫情，春節專案必須要嚴守，疫苗的覆蓋率還需要提高，醫療的整備還是要做好。

鄭也說，桃園在升格後寫下了非常令人讚嘆的成績，無論是城市發展的指標、有感的建設、無聲的改變，讓桃園成爲宜居宜業的城市，鄭文燦細數政績，指7年來桃園在城市建設、人口成長、產業投資都寫下全台最好成績。

「一樣1天當3天用！」鄭文燦說，雖然是任期最後一年，但應該告訴所有市民，市府團隊一樣認真，市政不會打折扣，一樣要把握時間完成所有市民的期待。他說，想做的還有很多，一定要在最後一年努力的完成時間表上的工作。

元旦升旗健走台語金曲歌王蘇明淵領唱國歌，鄭文燦鳴笛象徵隊伍開始，由四維兒童公園出發，展開全程約3公里的元旦健走。他受訪也說，有超過1萬市民參加，代表大家對今年的第一天充滿期待，充滿希望，期盼疫情守住、經濟更好，讓所有的市民能夠感受到桃園正在進步。