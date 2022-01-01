總統蔡英文發表元旦新年談話，在經濟政策方面，她表示，將會持續推動能源轉型、提出淨零排放路徑圖、投資台灣三大方案延長3年、平穩物價、穩定房市、社會住宅等政策。

蔡英文指出，這幾年來，面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量。 台灣已經是全球半導體製造產業的領導者。未來，無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演了極為關鍵的角色。

另外，蔡英文表示，在全球數位轉型和因應氣候變遷的成敗上，台灣也是不可或缺的重要環節，台商的動向，更將牽動全球產業鏈的布局。 必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力。因此新的一年，政府會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。

行政院日前宣布，「投資台灣三大方案」將再延長三年，可以再為台灣帶來9000億元的投資，和4萬個工作機會。

但在維持經濟動能的同時，必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。她表示，物價和房價上漲，是2022年全世界都要面臨的挑戰。2021年下半年以來，政府運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。

蔡英文強調，政府會繼續運用各種政策工具，來確保物價平穩，也會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

自元旦開始，基本薪資調高到2萬5250元，比起2021年，調幅達到百分之5.21。等到總預算通過，軍公教也將調薪4％，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

住宅政策方面，蔡英文重申，社會住宅的供給將提供年輕人及弱勢者合理價格的居住空間。2021年宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，這些都在陸續發包中。發包、興建中、或已興建完成的社會住宅，現在已經累計達5萬戶。

展望2022年，除了加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，把已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣出去。2020年起，已經擴大租金補貼，依照不同縣市地區，提供年輕朋友或家庭，每個月數千元不等的補貼，2022年也會持續下去。