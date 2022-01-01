聯電(2303)2021年正式導入「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS），並宣布首次申請TIPS驗證即獲得認證通過，展現持續強化智慧財產權的保護與管理，提升公司治理品質的成果與決心。

聯電法務長張振倫表示，智慧財產是半導體產業成長和競爭力的核心，聯電致力於技術研發並重視智慧財產權，不但積極地布局並保護自身研發的智慧財產權，也保護與合作夥伴共創的智慧財產成果。有鑑於營業秘密保護的重要性日益升高，聯電除了強化同仁守法認知，建置完整智財管理制度，2021年藉由導入TIPS，重新檢視營業秘密管理制度與相關措施的完整性，強化企業經營面的穩定性。藉由TIPS認證的獲得，證明聯電在智慧財產權、特別是營業秘密方面的取得、保護、維護與運用等各方面的管理系統與制度，已獲得國家級驗證機制之認可。

TIPS由工業局委託資策會推動，藉此推動智財布局、健全智財管理。聯電2021年導入TIPS之契機，除了團結聯電各部門專責人員上下一心合作訂定智慧財產管理政策及目標外，並透過TIPS的推動，重新檢視聯電在營業秘密取得、保護、運用與維護之管理流程。

聯電持續投入於邏輯與特殊製程研發及製造；過去5年，平均研發經費投入佔營業收入比重約8%；相關全球專利佈局累積至今超過14000件，含括半導體相關製程、裝置與電路專利。