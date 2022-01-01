2021年通膨飆升，但國際金價去年卻表現不佳，估下跌約5%，創下2015年來最大全年跌幅。展望2022年，國際金價是否可能敗部復活？富蘭克林證券投顧分析，黃金每年表現最佳的月份是1月，平均漲幅約3%，因此短線上黃金可望有較為突出的表現，中長期來看，若通膨持續更久的時間，預料其對金價的影響將逐漸超過利率的上揚，因為較高的通膨將抵銷利率的漲幅，使得實質利率保持在負值，進而降低了持有黃金的機會成本，建議仍可在金價回落至1750美元附近時進場布局以提高配置多樣性。

2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，在當年年8月一度將金價推上每英兩約2050美元的高峰，但2021年以來，金價表現疲弱，由1900美元向下壓回到1800美元附近，3月甚至跌破1700美元。

富蘭克林證券投顧表示，Fed宣布縮減購債且暗示2022年將升息3次，FOMC會後聲明也刪除了「通膨是暫時的」的表述，儘管基調是無誤的「鷹派」，但整體動向仍符合預期，值得留意的是，Fed上修了2022、2023年的通膨預估，顯示美國的通膨壓力仍沉重，CPI和PCE等數據也確實顯示美國通膨目前依然高燒難退，而英國、歐元區和多個新興市場國家的通膨壓力也持續上升，此將有利黃金，加上近期仍是印度和中國的需求旺季，都將為黃金價格帶來利好。

2021年黃金失色，主要有2大因素，一、美元指數強升，市場預期FED將結束QE，美元指數去年來強升6.7%，造成新興股市和黃金都表現疲軟。二、加密貨幣取代傳統黃金的避險功能，比特幣、乙太幣等虛擬貨幣行情去年都衝上新高，非同質化代幣（NFT）也爆紅。