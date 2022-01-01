效力日職阪神虎隊的台灣左投陳偉殷去年球季受到肩膀傷勢困擾，多半時間都在養傷，他在新年第1天透過社群媒體向球迷分享近況，除了希望大家健康、平安、快樂外，也盼自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利。

陳偉殷2020年球季末重返日職，加入千葉羅德隊，去年則是與阪神虎簽下2年合約，4月29日首度在一軍先發登板，面對老東家中日龍隊奪下暌違近10年的日職勝投。但陳偉殷在6月於二軍出賽時，僅投10球就因左肩不適退場，之後就沒有任何出賽紀錄，球季結束後他也回到美國積極復健、訓練。

今天是新年第1天，陳偉殷也透過社群媒體向外界更新近況，他表示，去年大部分時間都在處理肩膀傷勢，「2021年真的是困難且難熬的。」回首6月受傷當下，陳偉殷感覺錯愕與恐慌，「錯愕的是前一場比賽還投了五局，狀況又是一整年來最好的一場，恐慌的部分則是肩膀傷勢對一個投手來說，是很不容易應付的事情。」

陳偉殷透露，剛受傷的那陣子自己時常半夜通醒來好幾次，加上容易想很多事情，「或許是心理影響生理，傷勢復原進度非常緩慢。」但後來他告訴自己要有耐心，在8月時終於可以開始傳接球。

9月時家人到日本與陳偉殷團聚，他回憶有天一家四口一起看阪神的電視轉播時，兒子兒子睜大眼睛問他：「我們什麼時候可以去甲子園球場看你比賽？」當下讓陳偉殷回答不出來。

「經過幾個月復健跟各種治療，做了我能夠做的所有事情，現在算是回到正常訓練節奏了，每天練習完，我都帶著感恩的心，感謝我的身體，讓我可以繼續做我最喜歡的工作。」陳偉殷寫道。

新的一年陳偉殷除了祝賀大家外，也希望自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利，「這些願望聽起來雖然有點俗套，不過，那真的是在艱難的一年過後，我最真心期待的事情了。」今年是陳偉殷與阪神合約最後一年，目前他美日職生涯96勝，若本季能夠健康出賽，挑戰生涯百勝里程碑應不是太大問題。