呼籲北京 蔡英文：軍事不是解決兩岸分歧的選項

總統蔡英文上午於總統府發佈新年談話，在兩岸關係方面，她呼籲對岸不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。

蔡英文表示，2022年，穩健執政是最重要的目標，台灣會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

她認為，面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任。同時，我們雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。這些年來，持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓。對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。

蔡英文重申，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

她強調，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定。各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。