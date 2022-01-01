新竹市政府元旦升旗典禮邀請欣蕾舞蹈團、蘋果劇團、風城青少年管樂團連番演出，客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風室內合唱團領唱國歌，新竹女中儀隊以3首輕快的樂曲表演操槍演練，整齊畫一又熟練的動作，讓現場觀眾驚喜連連，此外更安排小朋友喜愛的蘋果劇團帶來2部曲，為新年第一天帶來滿滿活力。

市長林智堅率市府團隊參加元旦升旗典禮，他表示，2021是刻苦銘心的一年，一手防疫、一手抗旱，國人團結防疫，中央地方攜手抗旱，無論挑戰有多大，只要大家團結合作，就能在隙縫中找到光，循著光，就會找到出路、解決問題。

林智堅感性回顧，自上任這7年來完成許多不可能的任務，像市民期待將近30年的公道3，今年一定會打通，醫學中心等級的兒童醫院今年也會完成，科普教育的基地兒童探索館今年將啟用，軟硬整合的竹科X基地也動工了，大家引頸期盼的總圖、大車站、棒球場陸續在今年啟動。

「2021年將會是刻在我心底重要的一年。」林智堅表示，2022年將會是令人期待的市政建設豐收年，他對家鄉的熱愛不會改變，建設的步伐更不會停止，只會大步向前。

林智堅表示，接下來還有360幾天，市府團隊將一如初衷、持續努力，讓新竹這座驕傲且偉大的城市，不只讓台灣、更要讓全世界看見，2022年的光已經來到，夢想終會實現，讓大家一起共同迎接幸福豐年。

新竹女中儀隊也帶來精彩的操槍表演，搭配輕快的音樂，展現學生們的青春活力。元旦活動現場也推出豐富的早餐市集，讓民眾在新年第一天早晨享受美味的早餐及音樂饗宴，市府社會處更提供限量老虎小方巾，供民眾以5張發票兌換領取。