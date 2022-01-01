新竹縣元旦升旗典禮時，縣議會議長張鎮榮致詞砲轟蔡政府以國家機器操作4個公投，封殺真實的民意，沒有民主法治，以政治算計提出竹竹合併升格，林智堅雖宣布不選大新竹市長，但民進黨直轄市長都是由蔡英文徵召，請問林智堅有保證不接受徵召嗎？直批「民進黨就是全台最大的詐騙集團」！

立委林為洲表示，竹竹合併升格是許多新竹縣市民眾的期待，但是不希望是因人設事，因人立法，未來大家一起來推動，要以民意由下而上，如果2026年縣市人口自然達到升格條件，就不必修改地制法，這才是新竹人追求的光榮感，其他縣市也不會覺得厚此薄彼。

立法林思銘也強調，縣市合併升格要考量整體的國土規劃、行政區劃及財政收支劃分，由下而上形成共識。但是新竹市長林智堅為了一個人自己的前途，倡議竹竹合併，把苗栗放在哪裡？

林思銘認為竹竹苗才是一個科技走廊，不必修改地制法就可合併升格，但這要有充分的共識，從民進黨將地制法修正草案逕付二讀，就可以看出民進黨的「鴨霸」。

林思銘並批柯建銘「沒讀冊」，一人提案把地制法「且」改成「或」，將造成未來「升格之亂，台灣各縣市都可以升格，真的很可笑，林智堅的莽撞，蔡英文的寵溺，造成這樣一個窘境，林智堅雖宣布退選，但是否為以退為進，還是要小心應對！