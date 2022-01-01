原屬國民黨籍的備役少將于北辰在2021年的最後一天（12月31日）發表聲明，宣告退出國民黨，並稱「2022走自己的路，做自己正確的判斷」。此消息引發各界熱議，包括國民黨副發言人楊植斗與立委候選人顏寬恒都重砲抨擊；反觀PTT論壇網友卻幾乎一面倒支持，認為于各方面條件都相當不錯，離開對國民黨而言「可惜了」。

于北辰昨日（12月31日）在臉書發文表示，已經正式聲明退黨了，2022走自己的路，做自己正確的判斷；對於退黨的原因，于感嘆，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮他最後一根稻草是，「當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人」。

楊植斗隨後在臉書諷刺于北辰：「道不同不相為謀，期待于北辰先生退出國民黨後，代表民進黨投入桃園市長選舉，讚。」底下不少網友留言也力挺楊植斗說法，並諷于北辰趕快加入綠營。顏寬恒今日（1）更痛批于：「就為了3000元上周玉蔻的節目，從未為政黨辯護，還變成落井下石的幫凶。」更嗆于就為了留在鎂光燈前，出賣自己人格，出賣自己的靈魂。

然而PTT論壇網友對于北辰退黨消息一事，態度卻與藍營差很大，幾乎一面倒認為持肯定與惋惜態度，紛紛留言：「可惜了」、「于北辰是藍營少數會講又有外擴能力的人，真的可惜了」、「這個黨堪憂」、「不勝唏噓」、「于北辰講鬼故事講很好，我都會聽」、「推北極星」、「他是有中華民國理念的人」、「先說恭喜于將軍啊」。