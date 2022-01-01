彥臣(4732)自主研發的癌症新藥NBM-BMX在美國執行完成一期人體試驗。彥臣指出，通過臨床一期後，USFDA同時給予公司臨床二期計畫指導，以協助彥公司加速完成試驗，未來二期臨床試驗將以腦部膠質母細胞瘤為適應症。

彥臣生技指出，治療膠質母細胞瘤的研發新藥，將以孤兒藥的方式進行申請，可享有主管單位快速審查機制，以及多種獎勵與優惠。

膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，目前沒有有效的治療方式，病人存活期短，死亡率高。據知名藥品研究和諮詢公司GlobalData的調查，膠質母細胞瘤的發生率在2017~2027年間不斷增長，並預估2028年全球惡性腦瘤治療市場規模將達到42億美元，2021~2028年複合成長率約8.8%。

彥臣由天然物中萃取有效化合物或得以開發小分子藥物的前驅化合物，多次成功將研發成果商品化為保健食品，採用「保健食品」搭配「新藥研發」雙引擎經營策略，穩定公司營收並進行新藥研發，目前著重發展台灣、美國、中國大陸、東南亞市場。