群眾集資在台灣發展正式邁向第10年，貝殼放大群眾集資顧問公司每年皆針對全年度集資成績進行統計與分析，根據貝殼放大所開發的線上工具「Backtail」統計指出，2021年全台總集資金額超過33億元，贊助人次超過115萬人，與往年相比仍舊呈現穩定成長。

以贊助金額最高的前10名專案來看，其中有8件專案全為海外代理型產品，在金額表現與進榜案件數量皆遠遠勝過「原創型產品」或「議題倡議型」專案，以更加成熟的商業模式投入資源帶動集資成績的成果，也大幅拉高了整體進榜門檻，是不可小看的趨勢變化。

根據Backtail統計2021年度台灣群眾集資專案成果並與往年比較，2019年全年度集資總金額為近17億元、成功專案超過900件、總贊助人次近66萬，2020年總金額超過25億元、成功專案超過1500件、總贊助人次超過100萬，而2021年更是來到總金額超過33億元、成功專案超過1500件、總贊助人次超過115萬，呈現穩定成長趨勢。

全年度排行前10名專案，以金額加總來說，2021年（665931598元）與2020年（481134058元）相較，也有超過1.8億元的增幅；另外榜首門檻也大幅提高，去年第一名魏德聖導演「《臺灣三部曲》電影集資計畫」為123903202元，年度第二名的產品案件「科沃斯ECOVACS T8 系列掃地機器人」則為53143462元，今年第一與第二名皆為「破億」成員，第一名「石頭掃地機器人S7+系列」集資金額突破211526716元，正式成為群眾集資產業史上金額最高專案，第二名「POIEMA ONE零耗材空氣淨化器」也獲得112902104元的成績。

而破千萬案件則從2019年35件總金額6.3億元、2020年72件13.8億元，到今年2021年雖案件數微幅下降至67件，但總金額仍上升至15.8億元。

繼2020年海外代理型案件大舉攻佔榜單，2021年則更為明顯。2020年排行榜前十名當中共有6件為海外代理型專案，金額加總為2.5億餘元、贊助人次為70011人，而2021年10件專案中則有8件為代理案，金額加總突破5.7億元、贊助人次為80828人。

貝殼放大執行長林大涵表示，群眾集資在台灣10年，從初期只是關注特定主題的族群才會使用的新潮管道，如今已經百花齊放，在專案類型、市場規模、討論聲量都有爆發式的成長，從3C酷品、文創設計、影視音作品、公益倡議等，眾多為人所知的計畫都是透過群眾集資發光發熱，在不知不覺中改變民眾的生活。