網友留言。(取自批踢踢)

屏東縣長潘孟安上月29日在臉書宣布，全縣特色門牌更換完成，讓郵差、快遞找路更方便，鄉親開門就能見到屏東城市美學，但圖像卻遭不少網友批難看、是郵票吧、郵差會殺人吧，反應一面倒。

其中有網友在批踢踢發文稱，新門牌的設計「花了三千多萬，然後長這樣」，還點名是出自「御用大設計師江孟芝」，也掀起網路討論。但經查，江孟芝早就曾表示，「該門牌的設計是由許多設計師一起參與提案，我自己有許多提案也沒有被選上，各大新聞沒有訪問過我就說是我操刀，對團隊並不公平」。

潘孟安日前在臉書指出，過去的藍白小門牌沒特色更不明顯，屏東推動城市美學，透過田野調查訪談鄉親耆老、鄉鎮公所、代表、社區團體與設計師共同整合意見、多次討論設計，依照各鄉鎮特色打造門牌。屏東特色門牌從2017年首創全彩印製，在琉球、泰武及牡丹試辦，後續鄉鎮市更加速在2年內更換27萬6105面特色門牌，屏東市因為村里合併調整，因此趕在年底前全面完成。

屏東新門牌曝光後，不少網友卻嫌難看，還有網友在《批踢踢》發文指出，「剛剛看到舊聞說屏東覺得門牌太醜了，要換具有美感的門牌，標案花了三千多萬，然後長這樣，聽說是我們御用大設計師江孟芝做的傑作」。此文迅速掀起熱議，有人留言指出「這是郵票吧」、「郵差會殺人吧」、「上面的圖案連風格都不同」。還有網友在潘孟安臉書留言表示，「說實話，新的門牌美感不足，路名的字體也太小」、「設計不一致、辨識度不佳，以為郵差及貨運人員容易嗎？」但也有人認為美醜在於個人觀點，姑且不論，也無需爭論。

由於江孟芝先前曾涉集集彩繪列車石虎抄襲風波，在網路頗有知名度，因此近日屏東門牌引起話題後，又再受關注。不過經查，江孟芝去年三月就曾在臉書發文提到，「2021年屏東縣創意特色門牌結果最近陸續公佈了，此專案有多位設計師共同參與，一起投入發想與創作。每個鄉鎮也積極投入參與，甚至鄉公所堅持自己來設計，縣府也都給予最大的尊重。這並不是單一位設計師、或是單一個廠商的設計成果，而是結合公部門、地方社區的力量，共同打造的創意特色門牌」、「去年門牌的設計，是由許多設計師一起參與提案，我自己有許多提案也沒有被選上，各大新聞沒有訪問過我就說是我操刀，對團隊並不公平，事後我看到報導也很驚訝」。