太麻里曙光園許多民眾守候，但是第一道曙光還是沒有露臉。（東管處提供）

迎接2022第1道曙光因為雲層太厚，台東的三仙台、太麻里全都槓龜，不過在三仙台仍湧入近6000名遊客；太麻里曙光園區今天一大早也有近千位民眾守候，雖因天候不佳，沒有曙光也沒有日出，現場民眾依舊熱血迎接新1年的到來。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，辦理三仙台迎曙光已多年，今年雖未辦理主題活動，在元旦連假及國旅發酵的因素下，依舊吸引近6000人前來三仙台朝聖，該處的影像平台也吸引212人次在線觀賞。

東管處林維玲處長表示，八拱橋自去)年底重新開放後，橋墩的亮麗顏色與海浪、曙光相輝映在此，許多熱血民眾跨橋登島或上燈塔，還有畢業生也來紀念畢業照一下，迎接曙光的此時此刻紛紛拿出手機、攝影機拍攝美麗畫面。

東管處這次也邀請在地特色市集用在地一同歡慶新年，人潮眾多錢潮跟著來，攤販們平均營業額達數萬元，結合在地商家與攤商，也宣告東海岸疫後旅遊觀光好康開鑼。

另外，太麻里鄉公每年都在曙光園區舉辦跨年迎曙光活動，吸引來自全國各地遊客前來朝聖，據中央氣象局資料，第1道曙光會在6點11分出現，日出6點35分，但因雲層太厚，連日出也未露臉，已是連續22次槓龜。

雖然沒有曙光，太麻里鄉公所仍舉行元旦升旗及淨灘活動，當國旗隨著國旗歌緩緩升起，大家行舉手禮並跟著唱國旗歌，氣氛莊嚴令人感動。