只要在全台92家特約人工生殖機構完成不孕症診斷，並確認需進行試管嬰兒療程，即可由該機構代為線上申辦不孕症治療補助。（國民健康署提供）

台灣人口連兩年負成長，少子化情形日益嚴重。衛生福利部自去（110）年7月起擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，補助對象改為「不排富」，只要不孕夫妻一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲者即可申請，首次申請最高補助10萬元，目前已有逾2萬對不孕夫妻取得補助資格，近9000對不孕夫妻已領補助金。

過去針對不孕症治療補助方案，補助對象僅限低收入戶及中低收入戶，而去年7月起補助範圍擴大，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，低收及中低收入戶維持每次最高補助15萬元。民眾只須於特約人工生殖機構完成不孕症診斷，並確認需進行試管嬰兒療程，即可由該機構代為線上申辦，目前能提供醫療服務之人工生殖機構也從原本19家增加至92家。

國民健康署表示，本補助方案上路已半年，獲得民眾熱烈迴響並踴躍申請，截至去年12月27日止，已有2萬4937件申請補助資格通過，其中9872件已完成療程並通過補助費用審查，共7億4953萬餘元；若按人數計，則有2萬592對不孕夫妻已取得補助資格，8969對不孕夫妻已領補助金。

依據人工生殖機構通報系統資料分析，妻未滿45歲且夫妻一方具我國國籍的之不孕夫妻，110年下半年接受治療人次數為2萬8126，而108年同期僅1萬7785，增幅高達58.14％；以年齡層進一步分析，以妻40歲至44歲治療人次成長率最多，高達71.7％；其次為38至39歲，成長率58.54％。

國際文獻也指出，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、胎兒染色體異常機會較高，罹患妊娠合併症的風險也較高，而男性生殖能力也會隨年齡增長下降。整體而言，不論是高齡父親或高齡母親所生育的寶寶，發生早產、出生體重過輕的機率都較高。

國健署呼籲，夫妻生育規劃要趁早，若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，請及早就醫治療；若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻雙方至少一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，歡迎至全台特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助。

試管嬰兒補助申辦流程及相關資訊，可至國民健康署官網「試管嬰兒專區」查詢（https://reurl.cc/zerX07），或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900，將由專人提供即時的服務。