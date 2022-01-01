上月王力宏前妻李靚蕾發出長文爆料兩人離婚主因，讓By2妹妹Yumi被指是和王力宏過從甚密的對象之一，但Yumi否認，接著被好友爆出輕生送醫，更揚言若Yumi有三長兩短不會放過王力宏，而姊姊Miko始終沒出聲，直到今日凌晨才發文寫下：「希望我身邊最在乎的人，能儘早出院恢復身體健康」，暗示妹妹Yumi仍在住院中。

因捲入蕾宏婚變，Yumi多次親上火線發文，先是強調自己只是王力宏婚前的女友，婚後並無聯繫，卻被李靚蕾曬出照片反擊，上月22日By2好友、微博網友「做個小孩007」更發文爆料Yumi輕生，隨即更與工作室一同強調Yumi吃退黑激素的傳聞是假消息，「做個小孩007」進一步還原送醫時過程，透露送醫時雖被護理師罵「輕生的傻子」，但醫護人員個個刀子口豆腐心，讓他們相當感激醫療團隊的細心照料，強調不會因此提告醫院。

Miko疑似暗示妹妹Yumi仍在住院。（圖／翻攝自By2_Miko孫涵微博）

今元旦凌晨，一向保持低調的By2姊姊Miko也在沉默13天後首度發文，寫下：「新的一年，新的願望，可惜新年卻帶不走，謠言給心裡帶來的創傷，希望我身邊最在乎的人，能儘早出院恢復身體健康，這些年的社會壓力龐大，有些人學會了隱忍，但世界上超過75%的成人，並沒有找到發洩情緒的出口，我們應該花多一點時間，去關心和愛護更重要的人」。

Yumi先前傳出輕生。（圖／翻攝自yumisecrets IG；翻攝自做個小孩007微博）

而Miko文中表示「最在乎的人」，疑似指的就是Yumi，Miko更說：「不要從別人的嘴裡去判斷一個人，因為君子不立於危牆之下，一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以作出判斷，與人為善不要與人為惡，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」，言語中可見不忍妹妹遭受網路霸凌，其他網友見此回：「好想你們，你們要好好的」、「我們一直在」、「不開心的事情都隨他去吧！」、「謠言不會變成真相，我們會好好等待」。

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