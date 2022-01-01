根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，語音話務量則為平常的1.5倍。遠傳全台網路工程團隊自去年12月30日起即動員超過500位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質，讓全台用戶感受5G時代的精彩。

觀察全台各地跨年重鎮，包括台北信義區、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.5倍，上傳數據量達20倍；5G的下載和上傳數據量則分別是平常的12倍、80倍；語音話務量則為平常的10倍。遠傳透過增設4G與5G基地台，讓在廣場迎接新年的用戶能以最順暢的網速進行影音直播，傳遞影音檔案與第一手照片，與各方親友即時分享邁入2022年的喜悅。