今天是中華民國111年元旦。面對大陸「遼寧號」航空母艦所組成的4艘海上艦隊，近日穿越日本宮古海峽前往太平洋演訓，以及今年以來多次行經台灣周遭海域，海軍特別製作一支由海軍樂隊輔導長詞曲創作，獲得110年度國軍文藝金像獎勵志歌曲的影片，展現海軍戰力。最特殊的是，海軍還罕見的在成功級飛彈巡防艦上，升起一面70平方公尺大的巨幅國旗高速巡弋在台海，畫面相當震撼。
海軍司令部今（1）日在「中華民國海軍」臉書專頁發布「海軍111年元旦形象影片」，以「2022啟航」為題，內容以各單位官兵於一日清晨迅速著裝、裝備啟動及艦艇起航、車輛出發、飛機起飛之畫面為主軸，象徵一年之始，海軍官兵在每個崗位，時時做好準備，展現保家衛國、守護海疆的堅定決心與能力。
形象影片以MV形式企製，主題歌曲「Sunshine」係由海軍樂隊輔導長蕭裕翰上尉所創作，該歌曲獲得110年度國軍文藝金像獎「勵志歌曲」，詞曲激昂且振奮人心，展現海軍官兵從軍報國的熱忱與豪情。
形象影片後段剪輯各單位升旗畫面，共同向中華民國開國紀念日致敬，而最後一幕由舷號「1110」（諧音「111年」）軍艦，懸掛大幅國旗在海上航行的畫面，象徵中華民國海軍在111年，勇往前航、捍衛海疆、守護家園。
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