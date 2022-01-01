國民黨籍備役少將于北辰昨在臉書宣布正式退出國民黨，外傳可能參加林靜儀活動。前台中市長胡志強今天出席顏寬恒競選總部勞工後援會暨青年後援會成立大會時，針對于北辰退黨，他表示，要進哪個黨，採取什麼樣的政治態度，隨他去吧！

胡志強指出，個人的抉擇，他沒有意見，尤其黨派，他（于）要進哪個黨，採取什麼樣的政治態度，這是一個自由民主的社會，我們祝福他。至於是否感到痛心，胡則說，隨他去吧！立委葉毓蘭則在旁說，他沒有票啊，他是桃園市的。