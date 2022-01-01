2021年全球消費電子市場規模達6900億美元，而根據阿里巴巴國際站調查，消費電子的交易指數在阿里巴巴國際站平台名列前茅。Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，消費電子產業是台灣具優勢的產業之一，阿里巴巴國際站擁有超過190國、3400萬的買家，台灣中小企業的彈性產線、靈活資源調度及優良客戶服務等皆是打進海外市場的優勢。後疫情時代促使科技和生活更加密不可分，相關產品需求持續增加，預期未來兩年的消費電子貿易規模仍將穩定增長，越來越多元的買家將藉由跨境電商尋找優質供應商與產品，台灣商家更應把握趨勢搶占先機。

阿里巴巴國際站數據顯示，美國、巴西等消費市場主力的人口大國，2021年市場需求以超過5％的增速持續成長中。此外，在熱門品項方面，全站熱搜關鍵字前10名包含筆電、手機和螢幕等，相關硬體產業鏈皆為台灣強項。2021年飆升的需求則囊括家庭劇院系統、機上盒、投影機等，顯見後疫情時代消費者更重視居家休閒與娛樂品質，生活模式同步「數位轉型」。

阿里巴巴國際站觀察，2021年全球疫情與科技發展催生了生活中的四大「場景」，推動相關消費電子產品需求大幅提升。

居家生活：疫情詭譎多變，居家生活及辦公仍是全球主旋律，改善居家生活消費電子應用需求大幅上升，如智慧音箱、音響等支援人工智慧及物聯網的產品。

商務辦公：全球「復工」後，遠距會議、混合型辦公模式依然當道，企業更願意投資視訊設備、筆電等辦公硬體設備，商務應用消費電子需求大幅增長。

戶外運動：含防水音箱、騎行手機支架等攜帶式產品在內，以2021年第一季為例，全球可穿戴設備共計出貨1.04億件，較去年同期增長34.4％。

遊戲數位：居家時間增加後的休閒娛樂需求，搭上相繼推出的遊戲大作和新主機，推動全球遊戲主機及配件市場規模達到約600億美金，其中，遊戲顯示卡需求較去年同期增長255％。