台灣影音直播品牌圓剛科技（2417）去年積極推出實況套裝組合，在國內外也屢獲大獎肯定，其中兼具混音與導播功能的「Live Streamer AX310直播控制器」，除獲得德國iF設計大獎的殊榮外，更榮獲「台灣精品銀質獎」的肯定，名列前30名之台灣精品。隨著個人線上直播越來越普及，圓剛在國內推出一系列的直播體驗活動，看好全民直播時代來臨新商機。

圓剛去年辦理現金減資20%，退還股東每股2元，減資後股本由19.28億元降為15.43億元。圓剛去年前11月營收44億元，年減逾3成，主要是受到基期高，以及後疫情市場對WFH商品需求退燒。

面對市場需求快速轉變，圓剛試圖透直播產品，將營運帶向新的里程碑。圓剛打造直播節目低製作門檻環境，大幅提升個人創作的影音內容品質。疫情期間帶動的數位轉型，民眾都經歷過遠端工作或遠距教學的體驗，遊戲實況、生活直播的開台、觀看人數也大幅成長。遠距溝通的興盛，讓視訊、直播設備從小眾走向人群，也代表全民直播的時代已經來臨。

圓剛雙路HDMI影像擷取產品–Live Gamer DUO實況擷取卡(型號：GC570D，簡稱LGD)，可同時擷取兩路1080p影像訊源，在錄製 Full HD 60 FPS 的同時，也能享受4K60 HDR10 或 Full HD 240 FPS流暢畫面，藉由同時支援雙HDMI影像訊源輸入的設計，讓內容創作者製作出更優質的影音內容。

AX310直播控制器是訴求滿足創作需求的影音控制器，觸控快捷鍵、六聲道混音串聯所有通用的設備和軟體，輕鬆整合原本困難的實況設定，獨特雙音軌檔分流輸出，依觀眾和實況主需求自由調配，也能依不同實況內容準備設定檔，所有準備工作在一次設定後，就不需要再重複操作。AX310直播控制器搭配的Creator Central操作介面人性直覺，包含帳號整合、AX310小工具，音軌調整、快捷鍵設定等。AX310直播控制器目前支援RECentralCamEngineOBSStreamlabsTwitchYouTube Spotify等主流實況軟體，未來更將免費解鎖更多隱藏功能。