迎接2022，新竹縣縣長楊文科在元旦升旗典禮致詞指出，為了新竹縣未來30年的榮景，他的施政重點縣政「五支箭」重磅齊飛，AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計115年完工啟用、台知園區與竹科三期內政部審議中、「十大交通建設」三項計畫獲得中央補助，將打造新竹縣成為樂活宜居的文化科技智慧城。

楊文科表示，3年來縣府團隊積極開源節流，已為新竹縣還債117多億元，各項社會福利每年以成長1億元幅度持續增加，將持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標。

楊文科說，新竹縣是最全台年輕的縣市之一，家戶所得與消費支出都排全國第2，僅次於台北市，因此他積極打造一個優質的育兒環境，未來他與縣府也會持續努力達成各項政策目標。

議長張鎮榮表示，未來議會與縣府團隊一起努力，打造新竹縣持續邁向幸福的文化、科技、智慧城，讓新竹縣民都能安居樂業。

楊文科元旦升旗典禮時，偕立委林為洲、立委林思銘、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及全體議員、13鄉鎮市長與代表，跟升旗民眾打招呼，祝賀新的一年鄉親如虎添翼。

不少民眾手拿國旗參加升旗典禮，全場國旗飄舞，新湖國中優人神鼓鼓隊開場後，中華國際熱愛大自然促進會總會帶來2首體操表演，隨後是竹北高中儀隊表演，壓軸則由海軍陸戰隊退伍協會護旗下恭迎國旗進場，並在泰雅之聲領唱國歌歌聲中升旗。