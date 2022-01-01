元旦買早餐驚見全品項都漲了！一名網友跨完年去買早餐，結果發現隔了一天所有東西都漲了，最可怕的就是雞蛋，直接漲了50％，加一顆要價15元，真的是想逼死人。貼文引起網友討論，不少人大嘆什麼都漲好煩，且一顆15元真的可以去搶劫了；但也有人認為很多東西都漲價了，早餐店不跟著漲，是要圖什麼？

一名網友今在PTT上發文表示，走著熟悉的道路，前往熟悉的店家買早餐，正準備點餐的時候，抬頭看著牆上的菜單發現有些不同，原來所有餐點的價格都被覆蓋，貼上了2022年全新的價格，每一樣至少都貴了5至10元不等。

該網友指出，雞蛋的部分尤其過份，最早之前加蛋只要5元，後來漲到10元，如今一顆漲成15元，這一漲就漲了50％。「吃的東西漲成這樣，是想逼死肥宅們嗎？」

貼文引起網友討論，「台灣的路線就是加大M型社會」、「說個笑話，經濟是20年來最好」、「一顆蛋15元怎麼不去搶」、「基本薪資也漲了啊，其他東西當然也會跟著一起漲」、「 蛋現在真的很貴，什麼都漲好煩」、「漲幅好可怕」、「加顆蛋就要+15元，那我不吃蛋了」、「逼你減肥」。

不過，也有不少網友力挺店家，全球很多東西都漲價，而且元旦起基本薪資也漲了，水電、油、原物料通通都漲，店家漲價產品也蠻合理的。「一顆蛋多賺你5塊就唉唉叫」、「看看各物料國際行情近一年漲多少」、「所以店家是不用瓦斯、鍋子、爐台、蛋跟油喔」、「不爽就買回家自己煮」。