全台瘋跨年！亞太電信「5G極速飆網」首次迎戰跨年夜，為帶給用戶順暢穩定的網路服務，據內部統計顯示，全台跨年熱區整體網路流量為平日的3.1倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶紛紛搶在第一時間為親友獻上祝福，上傳數據一舉超過平日使用量6.5倍，其中熱門區域台北信義區、台中水湳中央公園及高雄市跨年晚會現場數據使用量均較平日超過10倍。

亞太電信昨日全面備戰，全台超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，強化全台跨年熱區網路部署，包括台北市政府府前廣場、新北淡水跨河煙火秀、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區，用戶都能夠成功透過5G網路，流暢完成即時影音直播、打卡曬照，與各地親友零時差同享迎接新年的喜悅。

亞太電信表示，2021年對於亞太電信來說是全新蛻變的一年，啟動全台首例3.5GHz的5G共頻共網，提供優質的網路服務，「5G極速飆網」首次挑戰跨年夜，讓廣大5G用戶耳目一新，藉由順暢穩定的5G網路即時傳遞祝福，邁向嶄新的2022年。

亞太電信OTT服務Gt TV即時同步轉播全台多場跨年晚會，大小螢幕跨裝置都能收看，加上跨年夜低溫影響下，不少民眾選擇在家線上跨年，帶動Gt TV用戶跨年夜觀看流量較去年同期成長超過4成。農曆新年等連續假期即將到來，在家追劇、看電視解悶不無聊，Gt TV 即日起限時推出雙館（電視館、隨選館） 6個月只要688元限時促銷優惠(原價1500元)，等於一天不用4元，即可盡享150台電視頻道、多視角演唱會、好萊塢強片、知名戲劇等數千小時隨選隨看影視內容，另外，註冊Gt TV會員即可免費看《風聲》、《重磅腥聞》、《T-34：玩命坦克》、《絕殺慕尼黑》及《極速秒殺》5部精選電影。