潛在對手民眾黨立委邱臣遠今到場祝福，外界解讀雙方有合作空間。（黃婉婷攝）

黃希賢近期不斷對公共議題發聲，為選戰試水溫，今選定中正區信五路30號成立「進步基隆連線服務處」，主打以改變創造機會超越藍綠，現場聚集百名支持者。（黃婉婷攝）

前國民黨基隆市黨部主委、進步基隆連線主席黃希賢，選定2022年元旦成立服務處，正式宣布以無黨籍身分角逐基隆市長，潛在對手民眾黨立委邱臣遠今到場祝福，外界解讀雙方有合作空間。黃表示要能團結都樂觀其成，釀第3個在野黨力道，邱則說市長一役民眾黨不拒戰，只要能獲市民支持就會推自家候選人。

基隆市長選戰藍綠白爭霸，國民黨前立委謝國樑率先鬆口表態，被看好的人選還有民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠，及無黨籍前黃希賢，呈4搶1態勢。黃希賢過去曾砲謝國樑以家族利益最大化來選，如今又高調宣布參選，正式宣告泛藍分裂，蔡、邱則遲遲未表態。

黃希賢近期不斷對公共議題發聲，為選戰試水溫，今選定中正區信五路30號成立「進步基隆連線服務處」，主打以改變創造機會超越藍綠，現場聚集百名支持者，各黨派議員皆有市議員現身觀禮，邱臣遠也率地方黨部幹部到場，蔡適應則派秘書致意。

黃希賢表示，他是道地的基隆人，在中正區出生、七堵區長大，也是運將之子，過去曾是黨齡近40年的國民黨員，過去任國民黨基隆市黨部主委2年時間，帶領黨內在基隆市議會拿下過半席次，對基隆有感情和展望，退黨後更認定國家不能被政黨政治綁架，基隆尤甚。

黃希賢感嘆，基隆50年前還是繁榮的大港大城市，如今卻逐漸沒落，因此他自覺要站出來，運用自身從商30年的經歷，要將政治企業化，運用「生產、行銷、人力資源、研發、財務」5大管理方式，將市政效能進步提升。

會後媒體追問黃希賢，邱臣遠出席是否代表有和民眾黨合作的空間？黃對此表示，進步基隆連線主打跨越黨派、超越藍綠及秉公行義，只要是藍綠以外的第三勢力都有合作可能，只要目標是為幫助基隆成長即可，出現「第3個在野黨的力道」，總之能團結就是樂觀其成。

邱臣遠則說，自己和黃過去就是朋友，今日參與服務處成立大會是想傳達祝福之意，至於是否有合作機會，他認為市政推動、地方建設都須眾人一同努力，只要願意為基隆公共議題服務都樂觀其成，民眾黨在地方也深耕1年餘，各地市議員、里長已在招募初選中，市長一役也會秉持不怯戰、不拒戰的態度出征，只要能夠得到支持，民眾黨一定會推出自家候選人。