蔡英文總統今發表了2022新年談話。總統府發言人張惇涵透露，延續去年國慶談話，今天的新年談話，總統親自草擬了部分初稿。

他說，總統歷次的新年談話，都有繼往開來的意涵。今天的談話，總統提出了「 ＃四個主軸」，但這背後，也有 ＃三個持續，來總結2021年，並展望新的一年。

他認為，這是總統回應自己曾經承諾過的：「每一年，受到政府照顧的人都要更多」。透過穩健執政的路線，執政團隊會鞏固社會安全體系，照顧人民生活。

他說，總結而言，2021年是很特別的一年。台灣挺過年中的疫情挑戰，在年底，其實也就是兩個禮拜前，順利完成了公投。公投的結果，不僅說明了台灣逐漸走向更成熟的公民社會，也展現台灣走向世界的決心。

他表示，在變遷的局勢中，有不變的堅持，三個持續就是執政團隊的不變堅持。過去一年，台灣人民再一次向全世界展現我們的堅韌；新的一年，堅韌的台灣，要堅定步伐，不只要走向世界，台灣，更要立足世界。