韓國《2021 MBC歌謠大祭典》昨（12月31日)跨年夜登場，今年以「TOGETHER」爲主題，開場由主持人潤娥與2PM李俊昊合體演出，兩人帶來一段超性感熱舞，不僅有著摟腰、搭肩等親密動作，還一度貼近到快要到親吻對方的距離，讓全場尖叫連連。

「MBC歌謠大祭典」由潤娥扛下連續7年的主持重擔，並與2PM李俊昊共同擔任MC，開場就帶來性感雙人舞《señorita》，只見潤娥一身紅色造型搭配黑色長靴，一開始獨舞就不斷搔首弄姿，不僅露出纖細水蛇腰，還頻頻擺出撩人性感姿勢，讓所有人看得血脈賁張，沒想到與身穿一襲黑色西裝的俊昊貼身熱舞後，尺度更是爆表，讓人眼睛不敢直視。

潤娥與2PM李俊昊貼身熱舞，讓全場尖叫連連。（MBCkpop Youtube）

潤娥一邊擺出撩人性感姿勢，一邊撫摸俊昊的上半身，並將他身穿的黑色外套脫掉，隨後由男方從後方直接替她披上，此外，兩人貼身熱舞過程中，不僅有摟腰、搭肩等超親密接觸動作，當俊昊抓著潤娥的腰下腰時，兩人距離更是近到幾乎要嘴對嘴親吻，讓全場粉絲尖叫連連。

此外，潤娥日前收到時尚雜誌《allure Korea》拍攝邀約，正式釋出封面美照前，曾在IG上公開多張側拍照，掀起網友一陣討論，沒想到官方照正式出爐時，她還嘗試了各種不同類型的造型，其中一套黑色短版上衣的剪裁，讓潤娥纖細小蠻腰與腹肌曲線一覽無遺，加上撩人嫵媚眼神，讓網友直呼好辣。