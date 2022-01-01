內政部日前召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長區塊鏈、虛擬實境(VR)、通訊科技等領域的美國籍史先生等6位高級專業人才，歸化我國國籍。內政部表示，自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有217名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計6名，包括教育領域3名、科技領域2名、經濟領域1名。其中美國籍史先生33歲，具備我國推動的六大核心戰略產業之一區塊鏈、虛擬實境（VR）、程式設計以及各種新興數位通訊等經驗技術，史先生其經歷及專業才能，將有助我國未來資通訊產業發展。

美國籍陳先生專長菱鏡片生產技術開發，在台期間獲得的專利達19項，促使其任職企業取得技術領先地位，並獲頒經濟部第一屆卓越中堅企業獎項，對我國光電產業技術提升深具貢獻。

比利時籍戴先生現任職我國國立大學語言所所長，為少數外籍主管之一，其專長語言學，尤其對我原住民布農族語有特別深入研究，戴先生亦積極推動學校的國際化發展，為我國原住民文化保存及國際化的重要學者。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。