受到新冠肺炎疫情影響，勞動部在2020年時啟動首次的「勞工紓困貸款」，提供受疫情影響勞工最高可貸3年、最高10萬元的低利貸款，但審計部發現，其中部分貸款人擁有軍公教身份，勞動部表示，近期已啟動查核，也發現1至2家銀行涉嫌，目前也請銀行補充相關資料，確認後會再請銀行追回最高1773元的利息補貼。

2020年「勞工紓困貸款」貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，將由信保基金提供10成信用保證，勞動部將補貼第1年貸款利息，而貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息；據統計，有110萬4695人申請、貸出93萬2497件，共貸出917億5608萬元，勞動部也提供15億3199萬5706元利息補貼。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，近期啟動查核，發現有1至2家銀行「有看到一些怪怪的」，目前也請銀行補充相關資料查核；但她說，因為勞保資料有時間差，如5月時看到的投保資料為3月的，也有可能是勞工3月為勞工身份，後來可能去服役等情事，「但按規定只要借貸當下不具勞工身份就不能貸款」。

謝倩蒨說，後續查處如發現確有違規情事，將請銀行追回最高1773元的利息補貼。

但謝倩蒨提及，如果在公部門工作的約聘僱、國營事業等勞工，因為仍是投保勞工保險、也是勞工身份，因此還是可借貸。