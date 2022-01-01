元旦升旗「復出」開嗓，陳時中率60醫護領唱國歌。(取自中時新聞網直播)

新娘熱舞high全場，婚禮影片瘋傳。

今(1日)在總統府前廣場舉行的元旦升旗典禮，主題為「堅韌臺灣 立足世界World as One」，由衛福部長陳時中率領來自各地的醫護、牙醫、中醫與藥師等人唱國歌。其中，有一位醫事人引發關注，原來她就是過去因「熱舞新娘」爆紅的正妹醫師曹玉婷。

2015年時，網路曾出現一部婚禮紀錄片，片中新娘以輕快熱舞方式進場，4名伴娘跟在後面伴舞，從入口一路跳到舞台上，3分半鐘勁舞嗨翻現場氣氛，接著新郎帶領伴郎們上台共舞，一起展現青春活力。網友大讚新娘成功吸引了所有目光。而其實該名新娘正是今天元旦典禮擔任國歌領唱之一的醫師曹玉婷。

曹玉婷昨也在臉書分享，身為第一線醫療人員的她，進總統府彩排國歌領唱，與五師團隊一起，備感榮幸！另外，根據台大醫院資料顯示，曹玉婷為台大北護家醫科主治醫師，畢業於國立台灣大學醫學系，專長是家庭醫學、婦女醫學（含子宮頸抹片與乳房超音波）、旅遊醫學、預防醫學（含癌症篩檢與疫苗施打）、慢性病控制（含高血壓、糖尿病、血脂肪異常、骨質疏鬆）。