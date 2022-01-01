竹縣跨年晚會 萬頭攢動欣賞煙火秀 12:232022/01/01 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「幸福竹縣，感恩有你」新竹縣2022公益慈善跨年晚會，以180秒華麗絢爛煙火秀迎接2022，現場萬頭攢動。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「幸福竹縣，感恩有你」新竹縣2022公益慈善跨年晚會，昨晚在縣府前廣場舉辦，因天公作美，會場萬頭攢動，在金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇等藝人輪番登場後，以180秒華麗絢爛煙火秀迎接2022的到來，縣府估計吸引約5萬人次參加跨年晚會。 20萬人嗨翻天 盧秀燕跨年晚會3秒致詞創紀錄 中捷綠線通車後迎來首次跨年 中市府籲搭大眾運輸工具 #竹縣 #跨年晚會 #萬頭 #鑽頭 #煙火秀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台首見跨河煙火 淡水漁人碼頭嗨翻 04:102022/01/01 地方新聞 鼓鼓趕場高雄台中跨年晚會 期許演唱會、新專輯製作順利 20:262021/12/31 娛樂 閃耀台中跨年夜 不少民眾不畏寒風搶先欣賞歌手彩排 16:382021/12/31 生活 新代言搶錢老蕭上線陪粉絲虎一把 04:102022/01/01 娛樂新聞 台北市跨年晚會圓滿結束 捷運旅客仍成沙丁魚「但平均等2班即可上車」 04:172022/01/01 生活 合歡山全國海拔最高跨年晚會 一早湧入民眾卡位 11:052021/12/31 生活 愈晚人愈多！台中跨年晚會22時前已湧進12萬人 22:112021/12/31 生活 韋禮安謝粉熱情 彭佳慧屏東飆歌 04:102022/01/01 娛樂新聞 竹縣跨年晚會憑發票可換摸彩券 楊文科提醒民眾要注意保暖 17:532021/12/31 生活 2022新竹縣新春音樂會 5場饗宴接續登場 17:382021/12/31 寶島 竹縣跨年晚會大獎汽車加碼 3車均抽出 04:172022/01/01 娛樂 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 羅志祥花蓮復出 空拍圖曝光！網一看嚇壞：太猛了 - 生活 跨年又圈粉！盧秀燕致詞只花3秒 網嘆：市長真的很會 - 生活 2022年第一餐嚇死人！他驚「元旦雞蛋漲50％」 網哭了 - 生活 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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