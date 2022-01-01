「幸福竹縣，感恩有你」新竹縣2022公益慈善跨年晚會，昨晚在縣府前廣場舉辦，因天公作美，會場萬頭攢動，在金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇等藝人輪番登場後，以180秒華麗絢爛煙火秀迎接2022的到來，縣府估計吸引約5萬人次參加跨年晚會。