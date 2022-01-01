新竹市長林智堅在市府升旗典禮時宣布將成立大新竹合併升格專案辦公室，邀請民間專家學者就交通、環境、教育及醫療等面相討論，對此，國民黨籍立委鄭正鈐表示，期待該辦公室能凝聚共識，不要成為特定政治目的大內宣機構，來洗民眾的腦。

對於林智堅宣稱在市府成立大新竹合併升格專案辦公室，鄭正鈐表示並不意外，但若要真談竹竹合併升格，應該要更早去做，去凝聚更多共識，讓眾多團體、民代等對畫，而不是急著要修法通過，未能顧慮國土規畫、行政區畫的問題。

鄭正鈐指出，目前地方大老包括施性忠、民進黨籍的范振宗以及林光華，這些過去的新竹縣市長對於竹竹合併都有意見，都跟林智堅似乎有不一樣的看法。公共政策推動需要有相應的、適合的組織，現在林智堅要成立專案辦公室，「有點晚了，但總比沒有好。」

鄭正鈐認為林智堅若早點成立辦公室，讓對話更早進行，現在民眾反彈就不會這麼大，過去民進黨一意孤行，從中央輾壓地方民意，不符合地方民主政治的期待，甚至想在立院逕付二讀，幸虧在野黨立委即時衝上主席台擋下，否則就來不及了。

對於大新竹合併升格專案辦公室未來走向的期待為何？鄭正鈐表示，現在大家也都在看，林智堅成立專案辦公室到底是客觀立場？還是只是另一個大內宣機構？不過鄭正鈐也認為成立總比不成立好，至少有對話可能性，期待未來會舉辦說明會、公聽會，凝聚大家共識。