顏寬恒勞工後援會暨青年後援會1日成立，黨主席朱立倫出席並授旗。（陳淑娥攝）

顏寬恒勞工後援會暨青年後援會1日成立，黨主席朱立倫率眾高喊「顏寬恒，凍蒜」。（陳淑娥攝）

台中市第二選區立委補選將於9日投票，國民黨候選人顏寬恒勞工後援會暨青年後援會1日成立，黨主席朱立倫出席並授旗，強調這不是一場政黨的對決，是在地對空降、是服務對口水、是正義對抹黑，顏寬恒目前正在選區拜票，用實實在在的陸軍對抗民進黨惡質的網軍，疾呼大家多打幾通電話拉票。

顏寬恒勞工後援會暨青年後援會今日於沙鹿競選總部成立，朱立倫上午前往站台，包括前台中市長胡志強、立委葉毓蘭等人均出席，朱立倫分別授旗給兩個後援會，率眾高喊「5號顏寬恒，凍蒜！」

朱立倫強調，這一場選戰這不是政黨的對決，這是在地對空降，這是服務對口水，這是正義對抹黑，台灣不需要有那麼多的抹黑，那麼多的造謠，更不需要用口水、用空戰來摧毀候選人，更不希望平日沒有任何的貢獻，只靠選舉活動就能夠贏得選舉。

朱立倫說，希望這次在地的顏寬恒、服務的顏寬恒、有180項政績的顏寬恆、正正當當、好好選舉的顏寬恒能夠贏得選舉，最後的階段，不管每一個後援會的成立，或者每一位好朋友，都希望大家多打幾通電話，多多的努力。

朱立倫指出，顏寬恒現在更在各地拜票，希望用在地一步一腳印，用實實在在的陸軍，對抗民進黨惡質的網軍，也希望台灣正義的力量都能夠支持。

胡志強表示，現在的電視節目幾乎不能看了，名嘴在電視上講的，9成都不是實在的，還說他以前當市長，顏清標做議長，他做直轄市長時，顏清標已不是議長，而是張清堂，名嘴張飛打岳飛，現在電視都是「議顏堂」。

胡志強說，這場選戰一定要讓顏寬恒贏，代表任何人控制媒體都不能扭轉真理，不能輾壓民意，這場贏了，2022市長選舉就有希望，2024總統大選也有希望，這一場是志同道合的人輸不起的戰爭，呼籲大家全力以赴。