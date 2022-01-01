新北市金山區公所於金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮，現場有超過300位民眾高舉國旗熱情參與，前100位出席民眾更可獲得客製化我「我金山我驕傲」口罩及可樂紀念品1份，會場邀請到環保志工舞動健康操熱鬧開場，緊接著由中角國小太鼓社團及金山高中管樂團演奏，將現場氣氛帶到最高潮。

金山區長廖武輝現場致詞時表示，感謝全體金山區民在防疫上的齊心協力共同抗疫，並感謝金山區民對於第一屆金山區健走路跑的支持和參與，這段時間很多民眾熱情詢問第二屆報名時間，區長廖武輝現場宣布第二屆金山區健走路跑活動將在3月19日舉行（萬金石馬拉松前一天），於1月15日(星期六)開放第一階段報名。

廖武輝進一步表示，「2022我金山我驕傲-第二屆金山區健走路跑」路線仍維持在萬金石馬拉松經典路段磺清路波浪地形，往返全程3.8公里，第二屆健走路跑即將在1月15日上午9時至12時於「金山區運動休閒廣場」開放第一階段報名，報名方式限時3小時、限額300名，並限定「戶籍金山」的朋友現場「臨櫃報名」，需攜帶身分證或戶口名簿正本，不受理代理報名。

廖武輝特別感謝各位貴賓蒞臨現場參與元旦升旗，以及金山青年活動中心協助場地借用，金山區清潔隊協助場地清潔維護，讓今年的元旦升旗活動順利圓滿完成。