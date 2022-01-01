今為2022年元旦第一天，許多名人都在臉書上發新年新希望或是報喜訊，66歲名作家苦苓今則反常態，曬出「去年的日記」，透露自己去年第一天的心情：「新年的第一天，我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去。」

苦苓2001年因外遇和前妻蘇玉珍離婚，2015年重拾幸福，與交往9年的鋼琴女友黃楚軒再婚，近年苦苓也復出螢光幕，曾帶太太上節目曬恩愛，並分享對時事的心得。今他卻主動透露去年元旦時掛病號，被診斷有肝臟腫瘤及B肝病毒。

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓文中表示，自己從年輕到現在想想其實是個自大狂，一直以為自己身體好就亂消耗身體，一般人擔心的三高從未發生在他身上，加上媽媽已經86歲，讓他也覺得自己有長壽的基因，但其實所謂的長壽有兩種，一是無病痛健健康康的，二則是抱著病痛賴在世上生活。

苦苓坦言：「我的身體也是在我自以為健康的時候，忽然向我『全面宣戰』」，最影響他的就是耳鳴，但就醫後被回應已經過了黃金治療期，只能跟這病症和平相處，接著他又發現嘴巴冒出鹹味，像是含著鹽塊，看了醫生卻被回應是罕見病況，再度叫他回家與疾病和平共存。

對此，苦苓無奈直認自己似乎得了兩個無法醫治的「絕症」，「每天24小時（如果兩個困擾相乘，就算48小時了，扣掉睡覺時間也還有30幾個小時）讓我這樣不舒服，啊是叫我怎麼活下去？」又埋伏筆寫下：「可是這兩件事又怎麼發展成腫瘤和病毒的？這很令人好奇吧！」，預告明天會繼續連載解釋清楚病況來龍去脈，引來網友回應：「積極配合醫師治療可以痊癒的，苦苓大哥新年快樂！」、「大師多保重。左擁健康右抱平安。歲歲安康」、「我相信！你的精彩生活一定可以延續下去！」。