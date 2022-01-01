台北市長柯文哲今早參加「2022元旦健走」活動，還與前立法院長王金平同台，2人在台上對話寒暄、互動佳。由於昨晚參加跨年到凌晨，今天早起參加總統府升旗，現在又出現在健走活動，柯文哲苦笑表示「錢實在難賺」，還好以前當過外科醫生，就當在開急診刀。

柯文哲今早前往花博公園，參加由希望基金會舉辦的「2022元旦健走」活動，活潑地在老師帶領下與眾人跳起健康操，同台嘉賓有過去多次傳出政治結盟的王金平，雙方見面互動氣氛不錯。

他致詞時表示，2022年1月1日早上是新的一年開始，希望基金會是1986年成立，到現在已經30幾年，從2004年開始辦元旦健走到現在也19個年頭，算是持之有恆。

柯文哲說，昨天他在跨年晚會表示「國家之力量在於國民全體，全體國民的健康是國家最大的資本」，所以在新的一年大家參與健走，高高興興迎向新的一年，是好的開始。但隨即苦笑表示「我這錢實在是很難賺，昨天去跨年，早上還要去升旗典禮，現在還要來健走，還好以前當過外科，當作在開急診刀」。