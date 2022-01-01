國道1號北向362.5公里處今天凌晨發生翻車事故，19歲賴姓男子喝酒後開車上國道，疑因不勝酒力失控，撞上前方一部自小客車，導致車輛撞擊護欄翻覆，雙方駕駛含乘客共有4人受傷，傷者皆意識清楚，送醫治療後均無生命危險，經醫院酒測，發現肇事的賴男酒測值約每公升0.77毫克，明顯超標，被警方依公共危險罪嫌移送。

這起事故發生在1日凌晨4時17分，賴男駕駛自小客車，疑因酒駕開車上國道，不勝酒力失控，撞擊前方由22歲張姓男子駕駛的自小客車，導致張男車輛遭撞偏離車道撞擊內側護欄，賴男車輛撞擊外側護欄後側翻。

國道警方接獲民眾報案，指在國道1號北向公里處有翻車事故，立即通報119派遣救護車及高公局南區交控中心派遣事故處理小組，並指派岡山分隊巡邏車及委外租用緩撞車前往處理。

這起車禍共造成賴男右眼、右腕疼痛，張男頭部撕裂傷，及車上另外2名年約20歲的乘客，多處擦挫傷，4人皆意識清楚，皆送醫治療後無生命危險。